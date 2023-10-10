Hamas: Ateşkese hazırız

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, “hedeflerine ulaşmış” olan grubun İsrail ile olası bir ateşkes konusunda görüşmelere açık olduğunu söyledi. Katar dışişleri bakanlığı da, olası bir mahkum takası da dahil olmak üzere Hamas ve İsrailli yetkililerle arabuluculuk görüşmelerinde yer aldığını doğruladı.

El Cezire’ye konuşan Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk, olası bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadıkları sorusuna hedeflere ulaşıldığı için Hamas’ın “bu tür bir şeye” ve “tüm siyasi diyaloglara” açık olduğunu söyledi. Reuters’e konuşan Katarlı arabulucular ise, militan grup tarafından ele geçirilen ve Gazze’de tutulan İsrailli kadın ve çocukların İsrail hapishanelerinden 36 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında özgürlüklerini müzakere etmek için acil çağrılarda bulundu. Adı gizli tutulan bir kaynak, Katar’ın cumartesi gecesinden bu yana ABD ile koordineli olarak yürüttüğü müzakerelerin “olumlu ilerlediğini” söyledi. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Mecid el-Ensari, “Şu anda tüm taraflarla sürekli temas halindeyiz. Önceliğimiz kan dökülmesini durdurmak, mahkumları serbest bırakmak ve çatışmanın bölgesel yayılma olmadan kontrol altına alınmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, İsrailli bir yetkili ise “Devam eden herhangi bir müzakere yok” dedi. Haber Merkezi

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