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12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Hamas’ın ardından Filistin yönetimine de karşı

12 Kasım 2023, Pazar 12:35
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de yürüttükleri saldırıların sonunda Hamas'ın ardından Filistin Yönetimi'nin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi.

Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail Başbakanı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana topyekun kuşatma altına aldığı Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklamasında, “Hamas'ı yeneceğiz ve esirlerimizi geri getireceğiz. Görev tamamlanana kadar durmayacağız.” dedi.

İsrail ordusunun, Hamas’ın saldırıların önlemek için “gerektiği kadar Gazze'de kalacağını” kaydeden Netanyahu, “Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim." diye konuştu.

Netanyahu, “İsrail ordusu Gazze şehrini kuşatmayı tamamladı. Artık şehrin göbeğinde faaliyet gösteriyorlar. Şifa Hastanesinin çevresindeler.” ifadesini kullandı.

Arap ülkelerinin liderlerine de seslenen Netanyahu, onları “Hamas'a karşı ayağa kalkmaya” çağırarak “Hamas, İran'ın başını çektiği terör ekseninin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu şer ve terör ekseni, tüm Arap dünyasını olduğu gibi dünyayı da riske atmaktadır. Pek çok Arap ülkesi liderinin bunu anladığına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Filistin Yönetiminin de Gazze’de olmasına karşı

Öte yandan Netanyahu, Gazze Şeridi’nin yönetiminin Hamas’ın ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas öncülüğündeki Filistin Yönetimine verilmesi fikrine de karşı olduğunu savundu.

Abbas’ı, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırıları “kınamamakla” suçlayan Netanyahu, Abbas’ı işaret ederek “Lideri, üzerinden 30 günden fazla zaman geçtikten sonra bile yaşanan korkunç katliamı hala kınamayan bir otorite orada (Gazze) olamaz.” dedi.

Gazze'de İsrail’in tam güvenlik kontrolü istediklerini yineleyen İsrail Başbakanı, orada eskiden olduğu gibi yeniden Yahudi yerleşim birimleri kurmanın “gerçekçi bir hedef olmadığını” ve bunu desteklemediklerini söyledi.

Macron "ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptı"

İsrail Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği" yönündeki sözlerine de tepki gösterdi.

Netanyahu, Macron için "Gerçek anlamda ve ahlaki açıdan ciddi bir hata yaptı." ifadesini kullandı.

Gallant’tan dünya ülkelerine “bize ahlak dersi veremezsiniz” çıkışı

Netanyahu’nın ardından konuşan Savunma Bakanı Gallant ise “Askeri harekat ne kadar derin olursa ve uygulanan güç ne kadar güçlü olursa Hamas o kadar baskı altında olur ve kaçırılanlara ulaşma şansı da o kadar artar.” iddiasında bulundu.

Gallant, İsrail’e yönelik uluslararası tepkileri reddederek “Kendimizi savunma gücümüz var, 1943 yılında değiliz. Dünya uluslarının bize ahlak dersi verme cesareti nereden geliyor?” ifadelerini kullandı.

AA

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