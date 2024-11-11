Hamas İslâm dünyasına seslendi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine yönelik soykırımın durdurulması için Arap ve İslam dünyasının harekete geçmesi ve acil müdahalede bulunmasını istedi.

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya’da bir evi bombalaması sonucu 15’i çocuk 36 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Katliamların yapıldığı, soykırım ve açlık savaşının yürütüldüğü ve tüm uluslararası değer, hukuk ve teamüllerin çiğnendiği Gazze’nin kuzeyinde yaşananlar, Riyad’da toplanan Arap ve İslam dünyası liderlerinin sorumluluklarını yüklenerek, acilen müdahale etmesini gerektiriyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM’ye bağlı kurumlardan, “Gazze’nin kuzeyinde binlerce aileyi hedef alan çirkin katliamların durdurulması için acilen harekete geçilmesi ve insanlığa karşı suç işleyen siyonist savaş suçlularının yargılanması” istendi. AA

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