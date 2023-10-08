Hamas, İsrail içinde 7 ayrı noktada çatışıyor

Filistinli Hamas hareketi, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı İsrail noktasında silahlı unsurlarına savaşçı ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

Gazze'ye düzenlenen İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 313'e çıktı, ölen İsraillilerin sayısı da 350'ye yükseldi

Filistin-İsrail savaşında son gelişmeler

Bu savaş kime yarayacak?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistinli silahlı güçler gece ve sabah saatlerinde İsrail içindeki bölgelere sızmaya devam etti. Grup, İsrail yerleşim alanları Ofakim, Sderot, Yad Mordechai, Kfar Aza, Be'eri, Yeted ve Kissufim'deki Filistinli silahlı unsurların mühimmat ve ek güçlerle takviye edildiğini ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırının ilk gününde aralarında yüksek rütbeli isimlerin de yer aldığı 30 polis personeli öldü.

Saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 350'ye yükseldi

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, saldırılarda ölenlerin sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailliler tahliye ediliyor

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.