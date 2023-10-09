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9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hamas: Savaş Batı Şeria ve Kudüs’e de taşınır

09 Ekim 2023, Pazartesi 00:05
İsrail’e “Aksa Tufanı” adını verdiği saldırıları başlatan Hamas’ın lideri İsmail Haniye İsrail ile normalleşme adımları atan Arap ülkelerine seslendi, “İsrail size koruma sağlayamaz” dedi.

Hamas Gazze Şeridi’nden ateşlenen roketler ve İsrail’in güneyindeki noktalara sızan militanlarıyla beklenmedik bir saldırı düzenledi. Hamas’ın saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve bazı İsrailliler rehin alındı. Hamas lideri Haniye, “Arap kardeşlerimiz dahil tüm ülkelere direnişçilerin karşısında kendisini koruyamayan bu varlığın size koruma sağlayamayacağını söylüyoruz” dedi. Haniye, “İmzaladığınız normalleşme anlaşmaları Filistin çatışmasını çözemez” ifadelerini kullandı. VOA Türkçe’nin haberine göre, Hamas lideri Haniye silahlı Filistinli grupların “Gazze’de devam eden savaşı Batı Şeria ve Kudüs’e taşıma niyetlerinin olduğunu” söyledi.

Haber Merkezi

 

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