Hamas’tan “normalleşme” mektubu

HAMAS LİDERİ, İSLÂM ÜLKELERİNİN LİDERLERİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA “İSRAİL’LE NORMALLEŞMENİN TEHLİKELERİ” KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU.

Hamas Hareketi Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, 30’dan fazla İslâm ve Arap ülkesinin liderlerine gönderdiği mektupta, İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Heniyye, 30’dan fazla İslâm ve Arap ülkesinin liderlerine mektup gönderdi. Heniyye, İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesini, Filistin halkının sırtından vurulması, büyük bir siyasî hata, öngörülebilir ve stratejik açıdan İslâm ümmetinin çıkarlarına ve ulusal güvenliğine zarar veren bir davranış şekinde değerlendirdi. Hamas’ın ABD aracılığıyla bazı Arap ülkeleri ve İsrail arasında, ilişkilerin normalleştirilmesini öngören anlaşmaların imzalanmasını esefle izlediğini kaydeden Heniyye, “İşgalci İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda İslâm ve Arap dünyasında atılan herhangi bir adımı son derece tehlikeli buluyoruz.” ifadesini kullandı.

ORTAK DÜŞMAN

İsmail Heniyye, İsrail’in, İslâm ve Arap ülkelerinin tümünün ilk ortak düşmanı olarak kalacağına dikkati çekti. Açıklamada, Heniyye’nin mesaj gönderdiği ülke liderlerine ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu iki ülke, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı. Bu arada, Hamas, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını da kınayarak, Filistin dâvâsı için bunun bir “hayal kırıklığı” olduğunu belirtti. Gazze - aa



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Kudüs’ün surlarına Fas bayrağını yansıttı

İsraİl makamları, Rabat yönetimiyle varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasını kutlamak için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara Fas ve İsrail bayraklarını yansıttı. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından, Eski Şehir’in etrafındaki surların Batı Kudüs tarafında kalan kısımlarına ışıklandırma sistemiyle Fas ve İsrail bayrakları yansıtıldı. İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman sosyal medya hesabından, iki ülke arasında varılan ilişkilerin normalleştirme anlaşmasını kutlamak amacıyla Fas ve İsrail bayraklarının surlara yansıtıldığı ana ilişkin görüntüyü, “güzel bir jest” mesajıyla paylaştı. Kudüs - aa