"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hamed Al Sani ile Sisi 'Gazze' gündemiyle görüştü

10 Ağustos 2022, Çarşamba 08:00
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile üç gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi şehit olmuş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Resmi ilan gaspına hukuk tokadı

    KKTC niye yok?

    Bulaşıcı hastalıkların şiddeti artıyor

    Hayır için dağıtılıyor

    Augsburg’taki Katedral’de Osmanlı Sancağı var

    Ekranda tartışalım

    Fransız futbolcudan “Gazze” paylaşımı

    Salgınla mücadele bırakıldı

    Real Madrid, UEFA Süper Kupa'nın da sahibi oldu

    Diyanet’ten maaş promosyonu fetvası

    Rusya’dan gelecek paraya kaldıysak yazıklar olsun

    Avrupa'da büyük kuraklık krizi kapıda

    Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Marmara ve Batı Karadeniz'e "turuncu kod"lu sağanak yağış uyarısı

    Fenerbahçe, Avrupa'daki 244. maçında Slovacko'ya misafir olacak

    Fransa'daki yangın her dakika 10 futbol sahası büyüklüğünde alana yayılıyor

    İstanbul’da yağmur etkili oldu

    Myanmar'daki acı tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor

    İngiltere'de su kullanımına kısıtlama geliyor

    "Nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim atmosferinde sandığı beklerken
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz için uyandırmamız gerekir mi?
    Genel

    Ekranda tartışalım
    Genel

    KKTC niye yok?
    Genel

    Resmi ilan gaspına hukuk tokadı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Augsburg’taki Katedral’de Osmanlı Sancağı var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gecelik kiralama mı, ruhsatsız pansiyonculuk mu?
    Genel

    Bulaşıcı hastalıkların şiddeti artıyor
    Mikail YAPRAK

    Üstad’ın açtığı yolda yürüyebilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.