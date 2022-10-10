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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 km tır kuyruğu oluştu

10 Ekim 2022, Pazartesi 22:39
İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan gümrüğünün cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracatındaki artış, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle deniz yolu taşımacılığının olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 38 kilometreye ulaştı.

Yüzlerce tır sürücüsü, özellikle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçip ihraç yüklerini teslim etmek için sıra bekliyor.

Macaristan'a giden tır sürücüsü Mutlu Aydoğan, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu söyledi.

Saatlerdir kuyrukta beklediğini ifade eden Aydoğan, "Bulgaristan arabaları çekemiyor. Bulgaristan'ın sıkıntısını şu anda biz çekiyoruz. Bizim kapılarımızda bir sıkıntı yok ama Bulgaristan olsun, Romanya olsun bizim için sıkıntı." dedi.

Polonya'ya giden Ömer Kılıç ise 14 saattir bekleyişte olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap veremediğini anlatan Kılıç, "Bulgaristan doğru dürüst çalışmıyor. Türkiye çalışıyor. Bulgaristan tarafı belli bir kotada araç alıyor. Böyle olunca sorun oluyor." diye konuştu.

Sait Çelik de gece saatlerinde sıraya girdiğini, yemek ihtiyaçlarını araçlarında gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Bu arada, AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri de araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikramında bulundu.

Sürücüler yapılan ikram nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

AA

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