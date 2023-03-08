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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Harçlıklarıyla almış - 'Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımlara küçük bir karşılık'

08 Mart 2023, Çarşamba 11:00
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 13 yaşındaki Filistinli Hale Haşim, harçlıklarıyla aldığı oyuncak bebekle Türkiye'de depremzede bir çocuğu sevindirmek istiyor.

Filistinli Hale, aldığı hediyeyi Türkiye'de depremzede bir çocuğa ulaştırması için Mavi Marmara Derneğinin Gazze'deki çalışmalarını takip eden Beşair el-Hayr Derneği yetkilisine teslim etti.

İsrail'in 2014 Gazze saldırısında, savaş uçaklarının bombardımanında evleri yıkılan Filistinli kız çocuğu, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki çocukların acılarıyla ilgili izlediği videolardan çok etkilendiğini anlatan Hale, "Depremler nedeniyle Türkiye'deki çocukların çektiği acıları hissettik, aynı acıları savaşlar nedeniyle biz de yaşadık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımlara küçük bir karşılık"

"Birlikte aynı acıyı paylaştığımızı hissediyoruz, bu yüzden onlarla güzel duyguları da paylaşmayı arzu ettim ve yüzlerinde bir gülümseme oluşması için bu oyuncak bebeği seçtim." diyen Gazzeli Hale, aldığı hediyenin Filistinli çocukların Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasını temsil ettiğini dile getirdi.

Filistinli Hale, harçlıklarını biriktirip aldığı oyuncak bebeğin "Türkiye'nin çocuklara ve Gazze'ye yaptığı yardımlara küçük bir karşılık" olduğunu, başka hediyeler de alıp Türkiye'deki çocuklara göndermek istediğini söyledi.

Özellikle enkaz altında uzun süre kaldıktan sonra kurtulan çocukların hikayelerinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Hale, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

"Filistin halkının yanında olan Türkiye'ye güzel bir yanıt"

Beşair el-Hayr Derneği yetkilisi Abdullah el-Aşi de Filistinli Hale'nin hediyesini en kısa sürede Türkiye'ye ulaştırmak istediklerini belirtti.

Beşair el-Hayr Derneğinin de Türkiye'deki depremzedeler için bir yardım kampanyası yaptığını ve toplanan bağışları Mavi Marmara Derneğine gönderdiğini kaydeden Aşi, "Bu sembolik yardım ve hediyeler, Filistin halkının ve davasının her zaman yanında olan Türkiye'ye güzel bir cevap niteliğindedir." diye konuştu.

Abdullah el-Aşi, Gazze'deki çocukların savaşlar ve saldırılar nedeniyle Türkiye'deki çocukların yaşadığı acıyı çok iyi hissedip anlayabildiğini söyledi.

AA

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