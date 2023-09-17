Harem-i İbrahim’de İsrail tacizleri bitmiyor

İsrail güçleri, Yahudi bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’ni Müslümanlara kapatıp Yahudi yerleşimcilere açtı.

İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler! Cami yetkilisi Gassan er-Recebi, Harem-i İbrahim’in Yahudi bayramları nedeniyle dün akşam 10’da kapatıldığını, caminin bu akşam 10’a kadar da kapalı kalacağını söyledi. Recebi, İsrail güçlerinin görevlileri dahil camiyi tüm Müslümanlara kapatıp Yahudi yerleşimcilere açtığını kaydetti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak nitelenen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. AA

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