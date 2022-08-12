Harem-i İbrahim’e siyonist baskın

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’ne baskın düzenledi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 Yahudi yerleşimcinin Harem-i İbrahim Camisi’ne otobüslerle geldiğini ifade etti. Recebi, İsrail bayrakları taşıyan Yahudi yerleşimcilerin ırkçı sloganlar eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi’ne yürüdüğünü aktardı. Filistinli yetkili, dünkü baskının, İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Camisi’nde Yahudi yerleşimcilerin kullanımına sunacağı asansörün inşasına başlanmasının birinci yılında yapıldığına işaret etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. AA

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