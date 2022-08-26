Harem-i İbrahim’e siyonist kilit

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni bugün Müslümanlara kapatıyor.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, “İsrail yönetimi, Yahudilerin ibadet edeceği gerekçesiyle caminin tüm bölümlerini kapatıyor.” ifadelerini kullandı. Recebi, Harem-i İbrahim Camisi’nin tamamen Müslümanlara ait olduğunu belirterek, “Burası İslami bir vakıf, Yahudilerin burada hakkı yok.” dedi. Yahudi takvimine göre yarın eylül ayının ilk günü kabul edilirken, Yahudiler bu günde kutsal metinlerinden dualar okuyor. AA

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