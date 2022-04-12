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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

'Harkiv'de bombardımanın yoğunluğu arttı'

12 Nisan 2022, Salı 02:40
Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı İgor Terehov, Rusya'nın bombardıman yoğunluğunu artırdığını ve bugünkü saldırılarda bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı İgor Terehov, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, savaşın 47. gününün Harkiv için zor bir gün olduğunu söyledi.

 

Bugün kentteki yerleşim bölgeleri ile altyapısının ve Gorkiy Parkı'nın bombalandığını ifade eden Terehov, "Maalesef, yaralılar var ve en kötüsü de bir çocuğumuz öldü." dedi.

Terehov, "(Harkiv'de) bombardımanın yoğunluğu arttı. Düşman, gündüz Harkiv'e daha sık saldırmaya başladı ve bombardımanların coğrafyasını önemli ölçüde genişletti." ifadesini kullandı.

"Rusya, İHA ile Mariupol'a zehirli madde attı"

Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.

Azak Taburu'ndan yapılan açıklamada, saldırının yaklaşık 1 saat önce meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus işgal birlikleri, düşman İHA'sıyla Mariupol kentinde Ukrayna ordusu ve sivillerine yönelik henüz menşei bilinmeyen zehirli bir madde attı." ifadesi yer aldı.

Söz konusu saldırı sonrası yaralanan insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği vurgulanan açıklamada, zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı kaydedildi.

 

AA

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