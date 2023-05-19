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19 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Harkiv'de sivillerin harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşam mücadelesi

19 Mayıs 2023, Cuma 12:20
Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile geçen yıl Ukrayna'da çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden Harkiv kenti ve bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinde kalan siviller harabeye dönen altyapının olduğu alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, yaklaşık 15 aydır Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Son aylarda en şiddetli çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Harkiv, Luhansk, Herson ve Zaporijya gibi bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Ukrayna ordusunun geçen yıl düzenlediği saldırı sonucu Rus güçlerinden geri aldığı Harkiv bölgesinde halk yeniden normal hayata dönmeye çalışıyor.

Harkiv'de sessizliğe teslim olan Saltivka semti

Harkiv'in kalabalık semtlerinden Saltivka'da hasar almış birçok yüksek katlı bina, savaşın yıkıcılığını yansıtıyor.

Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı semtte, yıkılan, yanmış ve ağır hasar almış çok sayıda konut bulunuyor.

Yaşanan yıkım nedeniyle semtte, hayat bugüne kadar normale dönemedi.

Semti, gidecek yerleri olmayan veya burada kalmaya cesaret eden sivillerin dışında herkes terk etti.

Sessizliğin hakim olduğu semtte, yıkılan kreş ve okul binaları, yanmış veya kırılan oyuncaklar, okul kitapları, kullanılmaz hale gelen bisiklet, hasar almış çocuk parklar dikkati çekiyor.

Çok az sayıda kişi kısmen hasar görmüş konutlarını onarıyor.

Bombalama sonucu çökmüş yüksek katlı binalarda ise arama kurtarma ekiplerince moloz kaldırma çalışmaları sürdürülüyor.

Birçok meraklı kişi de hem temizlik çalışmalarını izliyor hem de yıkılan konutların önüne gelip fotoğraf çektiriyor.

Yerel hükûmet ve belediye ekipleri de insanların evlerine geri dönmesi için çaba sarf ediyor.

Harkiv'e yönelik hava saldırıları sonucu harabeye dönen Saltivka'da bazı konutların çökme tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle yetkililer, sivillerin enkaz bölgesine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.

Saltivka özel izin alınarak havadan görüntülendi

Görüntülerde, Rus ve Ukraynalı güçlerin hakimiyet mücadelesi verdiği kentteki yıkımın izleri açık bir şekilde görülüyor.

Bombardıman sonucu yıkılan evler ve boşalan sokaklar, yaşanan çatışmaların şiddetini gösteriyor.

Baharın gelmesi ve havaların ısınması sonucu yeşile bürünen ağaçların arasında yer alan yanmış veya yıkılmış konutlar adeta ürkütücü bir görüntü ortaya çıkarıyor.

İzyum şehri

Öte yandan, Ukrayna ordusunun, Harkiv bölgesinde Eylül 2022'de tekrar kontrolü sağladığı İzyum şehrinde de insanların ağır şartlarda yaşamaya devam ettiği görüldü.

Şehirde, Rus kuvvetlerinden geri alınan diğer köy, şehir, kasaba ve yerleşim yerlerinde olduğu gibi insanlar savaşın getirdiği zorluklarla yaşıyor.

AA

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