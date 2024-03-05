"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2024 SALI - YIL: 55

Harris de “Derhal ateşkes” dedi

05 Mart 2024, Salı 00:10
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze’de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Harris, Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail’in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirten Harris, İsrail’e olan tehdidinden dolayı Hamas’ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Harris, Hamas’ın Gazze’yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, “Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı.” diye konuştu.

Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, “En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için.” ifadesini kullandı.

Harris, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze’ye girişine izin vereceğini belirterek, “Bu, İsrail’in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek.” şeklinde konuştu.

ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    Almanya'da gündem medyaya sızan askeri görüşmeler

    Depremzede esnaf borçlarını ödeyemiyor

    Yollarda ‘yap-işlet-devret’ yükü

    Yargıda iş yükü arttı

    Başörtüsü yasakçılarıyla ittifak kurdular

    'Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici'

    Çanakkale - Yenice'de 4,9 büyüklüğünde deprem

    Çevre için harekete geç - Dünyadaki ekolojik krize İslami bir bakış...

    İsrail, mezarlığı da bombaladı

    Nevşehir'de trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Kazakistan 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

    İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda sivil daha katledildi

    "Açık uçlu" soru dönemi başlıyor - 'Öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazacak'

    Obezite alarmı

    İstanbul’da 133 ürün zamlandı

    Belediyeler için şeffaflık önemli

    "Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor"

    Kesin aday listeleri açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fred A. Reed’e rahmet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyonizme karşı İslâm-İsevî yakınlaşması
    Genel

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi
    Ahmet Said Aydil

    AİHM kimin için var (Olmalı)?-2
    İbrahim Aktaşcı

    Kafesteki kuş neden şakır bilirim
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in millet irâdesini gasbı
    Risale-i Nur'dan

    Rızık mukadderdir, veren de Cenab-ı Hak’tır
    Süleyman KÖSMENE

    Evlilik, kaderin neresindedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Taha Şahiner

    Yeni infaz düzenlemesi ve idam cezası talebi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.