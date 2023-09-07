Harvard Üniversitesi ifade özgürlüğünde son sırada yer aldı

ABD’de yayımlanan bir rapora göre, ülkedeki üniversiteler arasında ifade özgürlüğü açısından son sırada yer alan Harvard Üniversitesi, “berbat” notu alan tek üniversite oldu.

Bireysel Haklar ve İfade Vakfı (FIRE), “Amerika’daki Üniversite Kampüslerinde İfade Özgürlüğünün Durumu Nedir?” başlıklı bir rapor yayımladı. Üniversitelerdeki ifade özgürlüğünün 100 üzerinden değerlendirildiği raporda, Harvard Üniversitesi sıfır puanla son sırada yer aldı. Üniversite, en kötü notu alan ikinci üniversitenin 11 puan gerisinde kaldı. Raporda, ifade özgürlüğünde “berbat” olan Harvard Üniversitesi’nin aldığı puanın “cömertçe” verildiği, üniversitenin gerçek ifade özgürlüğü notunun ise -10.69 olduğu belirtildi. AA

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