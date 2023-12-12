Harvard Üniversitesi Rektörüne destek artıyor

Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenleyen üniversite öğrencilerinin eylemleri sonrasında suçlanan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay’e destek büyüyor.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenleyen üniversite öğrencilerinin eylemleri sonrasında ABD’de antisemitizmle suçlanan ve Kongre’de verdiği ifade sonrası istifa baskısı yapılan Harvard Üniversitesi rektörü Claudine Gay’e destek büyüyor. Okulun 700’ü aşkın öğretim üyesinin hafta sonunda açıkladığı destek mektubunun ardından, Mezunlar Derneği de Gay’in görevden alınmaması çağrısında bulundu. Havard’ın ilk siyah rektörüne, okulun siyah mezunlarından ayrıca bir destek açıklaması geldi. Artı Gerçek’in haberine göre Harvard Üniversitesi’nin Mezunlar Derneği Yürütme Komitesi tarafından yayımlanan mektupta, Gay için “oybirliğiyle ve tartışmasız” destek ilan edildi. Mektupta, “Başkan Gay, bu zorlu zamanda üniversiteye rehberlik etmek için doğru lider. O düşünceli, kibar” ifadeleri kullanıldı. Okulun 770’i aşkın siyah mezunu da ikinci bir mektup yayımlayarak, “Gay’in ifade özgürlüğüne bağlılığı, ülke çapında kitaplar yasaklanırken ve milletvekilleri Amerikan tarihinin anlatımını kısıtlayan yasaları muhafaza ederken kritik önemde” vurgusu yaptı. Haber Merkezi

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