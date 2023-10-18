Hastane saldırısında "yaklaşma tapa"lı bomba

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırının "yaklaşma tapalı" bomba ile gerçekleştirildiği ve bombanın yerden yüksekte patladığı iddiaları güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve Gazze Sağlık Bakanlığının revize ettiği rakamlara göre 471 kişinin ölümüne yol açan saldırının "yaklaşma tapalı" bomba ile gerçekleştirildiği ve bombanın yerden yüksekte patladığı iddiaları güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlandı.

Emekli asker mühimmat uzmanı Engin Yiğit, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadın ve çocukların da bulunduğu 471 kişinin ölümüne yol açan saldırıya neden olan mühimmata ilişkin görüşlerini paylaşan Yiğit, saldırının MK-84 güdümlü bombasıyla yapılma ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.

Yiğit, saldırı anına ilişkin görüntüler ve kamuoyuna yansıyan bilgiler dikkate alındığında, mühimmatın JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombası olma ihtimalinin arttığını ifade etti.

JDAM'ın, güdüm kitlerinden bir tanesinin ismi olduğunu belirten Yiğit, "MAK-82, MAK-83, MAK-84 bombalarının önüne veya arkasına taktığınız bir kit ile bombayı güdümlü hale getirirsiniz. JDAM bombayı hedefe hassas olarak götürmeye sağlayan bir tür kittir. Bombaya takılan söz konusu kit bombayı akıllı hale getirerek hassas vuruş kabiliyeti kazandırır." dedi.

Bomba yere çarpmadan patlarsa "krater" oluşmaz

Yiğit, bombaları patlatmak için birtakım tapaların bulunduğuna dikkati çekerek, söz konusu tapaların bazılarının çarptığı yerde, bazılarının ise çarpmadan önce istenilen anda ve yükseklikle patlayabileceğini ifade etti.

Yiğit, "Yaklaşmalı tapa veya proximity sensörler bulunan bombalar patladığı yerde krater oluşturmayabilir. Gazze'deki hastane saldırısında da benzer bir durum olabilir. Bombanın ne kadar yüksekte patlayacağı kullanıcı tarafından ayarlanabilir."