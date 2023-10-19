Hastane ve okul vurmak savunulamaz

Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yardımların, bu savaşın savaşçısı olmayan çocuk ve yetişkinlere ulaşmasını engellemek vicdansızlıktır.

Hastane, okul ve mülteci kamplarının vurulması savunulamaz.” diye konuştu. El-Ehli Baptist Hastanesinin bağlı olduğu Anglikan Kilisesi’nin lideri, İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Geçmişte ziyaret ettiği hastanenin geçen cuma da başka bir saldırıdan etkilendiğini ifade eden Welby, “Yaşanan vahşet, insan hayatının kutsiyetini ve onurunu ihlal ediyor. Bu, hastanelerin, doktorların ve hastaların korunması gerektiği açıkça belirtilen insancıl hukukun ihlalidir.” ifadelerini kullandı. AA

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