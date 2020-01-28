‘Hata yaptık, durum âcil’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de başlayan koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslar arası riskini değerlendirmekte “hata” yaptıklarını açıkladı.

DSÖ yetkilileri Pazartesi günü AFP’ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda “hata” yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslar arası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti. Bu düzeltmenin uluslar arası kamu sağlığı açısından “acil durum ilânı” anlamına gelmeyeceği de vurgulandı. Geçtiğimiz hafta “uluslar arası kamu sağlığı âcil durumu” ilân etmek için erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için “küçük ihtimal” ifadesini kullanmıştı. Diğer yandan Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan ölümcül koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 106’ya yükseldi.

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