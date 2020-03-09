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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

'Hava ve deniz mevcudiyetimizle Türkiye'ye destek veriyoruz'

09 Mart 2020, Pazartesi 22:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Füze savunma sistemleri noktasında destek veriyoruz. Aynı zamanda hava ve deniz mevcudiyetimizle Türkiye'ye destek veriyoruz." dedi.

'Türkiye'nin işaret edilmesi akıl ve izan dışıdır'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğindeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin "çok önemli ve değerli" bir müttefik olduğunu belirten Stoltenberg, "Bizim ortak güvenliğimize birçok açıdan katkıda bulunuyor. Biraz önce Suriye'deki ciddi güvenlik durumunu, mülteci krizini görüştük. Şu anda İdlib'deki ateşkes devam ediyor. Son günlerde şiddet olaylarında azalma gördük." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, İdlib'de sivillerin korunması ve insani yardıma erişim sağlanmasının büyük önem taşıdığının altını çizerek "Türkiye, Suriye'deki şiddet olaylarından ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülkedir. Başka hiçbir müttefikimiz terör saldırılarından bu kadar etkilenmemiş, bu kadar fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır." diye konuştu.

NATO'nun Türkiye'ye bir dizi tedbirle yardımcı olduğunu söyleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Füze savunma sistemleri noktasında destek veriyoruz. Aynı zamanda hava ve deniz mevcudiyetimizle Türkiye'ye destek veriyoruz. Yıllar içerisinde NATO, 5 milyar dolardan fazla miktarda Türkiye'ye askeri yardımda bulunmuştur. Bunun içerisinde deniz üsleri ve radarlar dahil olmak üzere çok önemli altyapılar bulunmaktadır. Bunların tamamı NATO'nun güçlü bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine olan taahhüdünü göstermektedir. Bu bağlamda, ayrım yapılmaksızın Rusya ve Esed rejimi tarafından yapılan bombardımanlar, şimdiye kadar görülmemiş bir insani ızdıraba sebep olmuştur. Bu saldırılar, sivillerin Türkiye'ye doğru hareketini artırmıştır."

Türkiye'nin halihazırda 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Stoltenberg, "Türkiye çok ağır bir yük taşıyor. Bununla birlikte, Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunması konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Türkiye-Yunanistan sınırında son zamanlarda ortaya çıkan olayları endişeyle izliyorum. Karşılaşılan kriz, ortak bir zorluktur ve ortak çözümler gerektirir. Bu bağlamda, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, mülteci krizinde NATO'nun üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizerek "Daha fazla ne yapabileceğimize bakıyoruz." dedi.

Jens Stoltenberg, Erdoğan ile "NATO-Rusya ilişkileri, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, Afganistan'daki gelişmeler" gibi konuları da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

AA

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