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16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hayata tutunma azmi ve iradesiyle örnek oluyor...

16 Aralık 2019, Pazartesi 17:30
İran'ın başkenti Tahran'da metro durakları ve meydanlarda kollarıyla icra ettiği hat sanatıyla geçimini sağlayan engelli Şehram Ahmedi, kazada ellerini kaybetmesine rağmen hayata tutunma azmi ve iradesiyle örnek oluyor.

İranlı Şehram Ahmedi, 15 yaşında geçirdiği kaza sonucu ellerini kaybetmesine rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmedi ve 25 yaşından sonra kollarıyla hat sanatı icra etmeye başladı.

 

Başkent Tahran'ın Sanat Meydanı metro durağında, gelen geçenlerin meraklı bakışları arasında Hafız Şirazi, Sadi Şirazi, Mevlana ve diğer ünlü şairlerin dizelerini önündeki kağıtlara nakşeden Ahmedi, hayata tutunma azmi ve iradesiyle örnek bir başarı hikayesine imza atıyor.

Büyük şairlerin dizelerini yaza yaza şairlik yeteneği gelişen Ahmedi, yer yer kendi duygu dünyasından süzülen edebi sözleri de çiziyor.

25 yaşından sonra hat sanatını öğrendi

Ahmedi, ellerini 15 yaşında kaza sonucu kaybettiğini ve ardından 10 yıl boyunca değişik işler yapmaya çalıştığını söyledi.

Aslen Zencan eyaletinden olan, evli ve 1 çocuk babası Ahmedi, 25 yaşından sonra hat sanatıyla tanıştığını ve o günden bu yana bu işe yoğunlaştığını aktardı.

Geçimini çizdiği hatlarla sağlıyor

Tahran'ın 14. bölgesindeki varoş semtlerinden Hazane'de oturan 35 yaşındaki Ahmedi, eserlerini metro durakları ve meydanlarda satarak evine bakıyor.

Ahmedi'nin çizimini hayranlıkla izleyen vatandaşların bazıları, aldıkları tablo karşılığında 5-10-50 bin tümen arasında değişen ücretler veriyor. Bazıları tablo almadan da gönüllerinden koptuğu kadar yardımcı oluyor.

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadığını ve devletin de kendisine el uzatmadığını dile getiren Ahmedi, hem hayatını idame ettirmek hem de sanatını daha iyi icra edebilmek için destek talebinde bulunuyor. 

AA

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