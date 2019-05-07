Hayırlar İslamiyete ısındırıyor

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği’nin Afrika’da yaptığı yardımlar sırasında 41 kişi Müslüman oldu.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Afrika Uganda’da Budak şehri Kaliro köyünde yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Türk hayırseverlerin katkıları ile Uganda’ya başlayan yardım çalışmaları devam ediyor. Kardeşeli Derneği vasıtasıyla Kaliro köyünde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, çocuklar için elbise ve oyuncak dağıtımı yapılması bölge halkını sevindirdi. Yetkililerin açıklamalarına göre, Afrika’daki insanların birçok ihtiyacı olduğu ancak su ihtiyacının hepsinden önce geldiğine dikkat çekilerek, bu konuda hayırseverlerin daha duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

Kardeşeli Derneği Ye+tkilileri Kaliro köyünde bölge halkının yararlanabileceği bir su kuyusu için de açılış töreni gerçekleştirdi. Bölgede ve çevrede yaşayan insanlar Türk hayırseverlerin desteğinden çok etkilendiklerini ve Müslüman olmayı istediklerini belirttiler.

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Kardeşeli yetkililerinden Ahmet Muhammedoğlu’nun öncülüğünde yürütülen yardım faaliyetleri birçok hayra da vesile oluyor. Kaliro köyü ve çevresine yapılan yardımlardan etkilenen 31 erkek 10 kadın Müslüman olma talebinde bulundular ve ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldular.

Bölgedeki Müslümanlar için Kur’an-ı Kerim dağıtılırken, ayrıca İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim ulaştırmak için çalışma yapılacağı da bildirildi. Muhammedoğlu; bölgedeki halkın bilinçlendirilmesi için tercüman vasıtasıyla imamlarla istişarelerde bulunduğunu ifade ederek, “Bu yardım faaliyetlerine gönül veren, yardım eden Türk halkına teşekkür ederiz... Mevla’m cümlesinden razı olsun” şeklinde konuştu.

