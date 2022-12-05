"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hazar Denizi kıyısındaki fok ölümleri endişelendiriyor

05 Aralık 2022, Pazartesi 11:23
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Hazar Denizi kıyısında 2 bin 500 civarında ölü fok bulunduğu bildirildi.

Dağıstan Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgenin Hazar Denizi kıyısında ölmüş fokların bulunduğu belirtildi.

İlk önce 600'den fazla sayılan ölü fok sayısının artmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Maalesef sayı önemli ölçüde arttı ve şu anda 2 bin 500 seviyesinde bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.

Ölmüş fokların deniz kıyısında farklı yerlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle Yuzbaş bölgesinde ve Sulak ile Şurnika nehirlerinin ağızları arasında çok sayıda ölmüş fok bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, toplu fok ölümlerinin nedeninin, hayvanlardan alınan patolojik materyallerin laboratuvar çalışmalarından sonra belirleneceği bilgisi paylaşıldı.

Hazar Denizi’nde son 10 yılda ilk defa bu kadar büyük oranda fok ölümü yaşandığına dikkat çekildi.

Nesli tükenmekte olan Hazar foku, "Hazar faunasındaki tek deniz memelisi" olarak biliniyor.

AA

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan’ın başkentinde gündem ''hava kirliliği''

    'Yeni İsrail hükümetini başarısız kılmalıyız'

    Hazar Denizi kıyısındaki fok ölümleri endişelendiriyor

    Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralandı

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    Sıfır ÖTV senaryosu

    Gözler kasım ayı enflasyon verilerinde

    Fransa, rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi

    Endonezya'da alarm durumu devam ediyor

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    Tesla, Çin'deki 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

    Kahve lüks oldu

    Düzce'de eğitime yarın yeniden başlıyor

    Tahıl koridoruyla 13 milyon ton tahıl taşındı

    İslamofobi yüksek seviyede

    Düzce'de yıkım işlemleri sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Genel

    Sıfır ÖTV senaryosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hata ve kusurlarını itiraf edenler
    Hediye Ballıkaya

    En yakın arkadaşımız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.