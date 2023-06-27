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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

HDK Komutanı 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etti

27 Haziran 2023, Salı 10:56
Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, bugün başlayacak 2 günlük "tek taraflı" ateşkes ilan etti.

Dagalu, Facebook hesabından yayınladığı ses kaydında, "Bayram arifesi ve Kurban Bayramı gününde meşru müdafaa durumları dışında tek taraflı ateşkes ilan ediyoruz." dedi.

Dagalu, bayram günlerinin Sudan halkı bileşenleri arasında uzlaşma için bir fırsat olmasını umduğunu dile getirdi.

Savaşın yol açtığı zor insani koşulları hissettiklerini ifade eden Dagalu, "Savaştan daha birlik ve güçlü olarak çıkacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi öldü ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

AA

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