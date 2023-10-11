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12 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hedefi Filistinlileri Gazze’den kaçırmak

11 Ekim 2023, Çarşamba 19:26
Filistinli uzmanlar, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Filistin davası pahasına Arap ülkeleriyle normalleşme ve ittifaklar kurarak, Gazze Şeridi’ndeki nüfusun büyük kesimini Mısır’a göç ettirmeye çalıştığının altını çizdi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere Filistinli direniş grupları ise İsrail’in hayata geçirmeye çalıştığı projenin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Nitekim Netanyahu, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’ne yönelik savaş zaman alır” şeklindeki sözleri dile getirerek, Orta Doğu bölgesini değiştirme tehdidinde bulundu. 

AA

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