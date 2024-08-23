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23 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Hedefi Gazze’yi işgal etmek

23 Ağustos 2024, Cuma 00:17
İsrail gazetesi Haaretz’in editörü Aluf Benn, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hedefinin esirleri geri getirmekten ziyade Gazze’de uzun süreli işgal olduğunu belirtti.

Benn, yazısında “Kafanız karışmasın. Netanyahu’nun, kalan esirlerin ölümü ve bölgesel bir savaş riski pahasına da olsa uğruna savaştığı hedef işgaldir” ifadesini kullandı.

Benn, Netanyahu’nun, İsrail kamuoyunun esirler ve onların akıbetlerine odaklanmasını siyasi muhaliflerinin kendisine karşı kullandığı “koçbaşı”, “Gazze Şeridi’nin uzun süreli işgali” ya da “Gazze Şeridi üzerinde tam bir İsrail güvenlik kontrolü” sağlanması hedefinin önündeki engel olarak gördüğünün altını çizdi. Netanyahu’nun bu hafta kabine toplantısında 1996’da Oslo Anlaşmaları’na karşı dile getirdiği sloganı tekrar hatırlattığını belirten Benn, bunun da işgal edilen toprakların uluslararası baskı altında ve hatta esirlerin ricaları karşısında dahi geri verilmeyeceği anlamına geldiğini vurguladı.

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