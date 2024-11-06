Hem öldürüyor, hem aç bırakıyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “İsrail’in devam eden saldırılarında 1800’den fazla kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, binlerce kişi de kayıp. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm hastaneler yıkıldı ve hizmet dışı kaldı, sivil savunma ekipleri hedef alındı; bazı çalışanları alıkonuldu” denildi. İsrail ordusunun, sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail’in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine girmesini engellediği; 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı aktarıldı. AA

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