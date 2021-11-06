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7 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Hem saldırdılar, hem zeytinleri kestiler

06 Kasım 2021, Cumartesi 20:28
YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA’DA FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE SALDIRDI, ZEYTİN BAHÇELERİNDEKİ AĞAÇLARI KESTİ.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehri yakınlarındaki Surif beldesinde Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı. Surif Belediye Başkanı İyad Hamidad, açıklamada, “Yahudi yerleşimciler El Halil’in kuzeyindeki vatandaşların evlerine taşlarla saldırdı ve ateş açtı.” dedi. Olayda ölü ya da yaralı olmadığını belirten Hamidad, saldırı sebebiyle Filistinlilerin evlerinde maddî hasar oluştuğunu ifade etti. Hamidad, Yahudi yerleşimcilerin Halhul beldesinde tarım için kullanılan bir kulübeyi yaktığını ve zeytin toplayan çiftçilere de saldırdığını aktardı.      

Hasadı da çaldılar    

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria’nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nablus şehrine bağlı Burin beldesinde 45 zeytin ağacının kesildiğini ifade eden Daglas, olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında Yitzar yerleşim biriminin bulunduğunu kaydetti. Daglas, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesinde de Yahudi yerleşimcilerin zeytin hasadını çaldığı bilgisini verdi. İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria’da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor. Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor. Ramallah - aa

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Taşa karşı gerçek mermi

İsraİl işgali ettiği Batı Şeria’da İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinli göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti, olay yerinde bulunan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk karnından aldığı yara sonucu vefat etti. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, karnından yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra vefat ettiği bildirildi. Filistin Kızılayı, çatışmaların meydana geldiği bölgede İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazı soluyan 6 kişinin de olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, ayrıca olay yeri çevresindeki sokakları kapatarak ambulans geçişlerini engellediğini kaydetti.   

Filistin medyası, ölen çocuğun Nablus yakınındaki Asker mülteci kampında yaşadığını bildirdi. Gazze - aa

 

AA

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