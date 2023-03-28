"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2023 SALI - YIL: 54

"Hepimiz köleliğin mirası olan ırkçılıkla savaşmalıyız''

28 Mart 2023, Salı 13:00
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, atlantik aşırı köle ticaretinin mirasının bugün dahi hortlamaya devam ettiğini, kölelik zihniyetinin etkilerinin "beyaz üstünlüğünü savunanların" artarak süren nefret ve ırkçı söyleminde görüldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda "Uluslararası Atlantik Aşırı Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü" kapsamında düzenlenen anma oturumunda konuştu.

Kölelik teşebbüsünün 400 yıldan fazla sürdüğünü ve milyonlarca Afrikalı çocuk, kadın ve erkeğin kaçırılarak zorla anavatanlarından koparıldığını hatırlatan Guterres, "Radikalleşmiş köle ticaretinin tarihi, bir acı, suç, şiddet ve sömürü tarihidir. Korkunç büyüklükte adaletsizliğin tarihidir." değerlendirmesini yaptı.

Antonio Guterres, sömürgecileri zenginleştiren köle ticaretinin Afrika Kıtası'nı büyük tahribata uğrattığını, kıtanın yüzyıllar boyunca gelişimini engellediğini anlattı.

Köle ticaretinin canilik ve barbarlık olduğunu vurgulayan Guterres, "Kölelik insanlığın en karanlık sayfasıdır." dedi.

Bu korkunç suça karşı ayaklananların ise cesaretin tarihini yazdığını belirten Guterres, şöyle konuştu:

"Ancak, atlantik aşırı köle ticaretinin mirası bugün dahi hortlamaya devam ediyor. Bugünün sosyo-ekonomik eşitsizliğiyle sömürgeci dönem arasında doğrudan bağlantı bulunuyor. Köleliğin yaraları hala gelir, varlık, sağlık, eğitim ve fırsat alanlarındaki eşitsizliklerde açık bir şekilde görülüyor. Aynı zamanda, insanlık dışı köle ticaretini meşrulaştırmak için kullanılan ırkçı söylemi, beyaz üstünlüğünü savunanların artarak süren nefret ve ırkçı söylemlerinde görüyoruz."

Guterres, Afrika kökenli kişilerin hayatlarının hala kölelik döneminin etkisinde kaldığını, bu kişilerin hem nesilden nesile aktarılan travmalarla hem de bugün dışlanma, marjinalleştirme ve fanatiklikle mücadele ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Hepimiz köleliğin mirası olan ırkçılıkla savaşmalıyız. Elimizdeki en güçlü silah ise eğitim." dedi.

Kölelik tarihinin öğretilmesiyle insanlığın en korkunç dürtülerine karşı korunabilineceğini kaydeden Guterres, sözlerini, "Yüzyıllar boyunca bu korkunç ticaretin sürmesine izin veren inanışları da öğrenerek günümüzde boy gösteren ırkçılıkla mücadele edebiliriz." diye tamamladı.

25 Mart "Uluslararası Atlantik Aşırı Köle Ticareti Kurbanlarını Anma Günü" olarak anılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Filistin Temsilciliği: 2022'de Filistinlilere ait 953 bina İsrail tarafından yıkıldı veya ele geçirildi

    'Pozitif gündemin neredeyse tüm konularında ilerleme kaydedildi'

    'Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu'

    Meksika'daki göçmen merkezinde yangın çıktı: 39 kişi öldü

    Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı oldu

    2035 yılında benzinli ve dizel arabalar AB'de yasaklanacak

    Dünya Kupaları'na oyuncu gönderecek kulüplere 355 milyon dolar ödenecek

    "Hepimiz köleliğin mirası olan ırkçılıkla savaşmalıyız''

    'Rusya'nın Belarus adımını yakından takip ediyoruz'

    Netanyahu, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile anlaştı

    Ayasofya’da namaz var memlekette adalet yok

    Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme planına bir tepki de BM'den

    ABD'de 3'ü çocuk 6 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından bayraklar yarıya indirilecek

    İsrail’de ülke çapında krize sebep olan yargı düzenlemesi ertelendi

    "1001 hatim" şehri Erzurum'daki tarihi camilerde hatimli teravih coşkusu

    ABD'de tehlikeli madde taşıyan yük treni raydan çıktı

    Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı

    Umre yapanları taşıyan otobüsün kaza yaptı: 20 kişi vefat etti

    Kılıçdaroğlu: Adaleti yeniden inşa edeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Maya tutmuş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baş döndüren dönüşler
    Genel

    Umre yapanları taşıyan otobüsün kaza yaptı: 20 kişi vefat etti
    Faruk ÇAKIR

    Oruç bizi tutuyor mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Zirvelerin sihirli değneği: Sabır
    Muhammed Yusuf Akbaş

    Çiçekler baharda gelir
    Cevher İLHAN

    Hâlâ “depremde siyaset!”
    Cenk ÇALIK

    BHA - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.