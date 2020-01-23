Her 2 Filistinli’den 1’i yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, İsrail ve Filistin’e yaptığı 6 günlük ziyaretin ardından Filistin’deki insanî durum hakkında BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’deki Filistinli ailelerin işgal, Gazze ablukası, şiddet döngüsü ve Filistin’deki siyasî iç bölünmeyi körükleyen Hamas kontrolünde geçen 10 yılı aşkın süre dolayısıyla verdiği yaşama mücadelesine dikkati çeken Ursula Mueller, “Filistin’de her 2 kişiden 1’i, 2020’de insanî yardıma ihtiyaç duyacak” dedi. Gazze’deki işsizlik oranının yüzde 45, gençler arasındaki işsizlik oranının ise yüzde 60’lara ulaştığını belirten Mueller, nüfusun yüzde 46’sının yoksulluk sınırı altında yaşadığını, yüzde 60’ının ise gıda güvenliğinin olmadığını söyledi.

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Gazze’de eğitim hayatı ekonomik krizde

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kötüleşen ekonomik şartların, yüksek öğrenimi etkilediği belirtildi. Filistin’deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi yayımladığı raporda, Gazze’deki İslâmiyye ve El-Ezher Üniversiteleri ile Uygulamalı Yüksekokulunun oluşturduğu ortak komitenin incelemelerine yer verdi. Üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısında son 10 yılda düşüş yaşandığı kaydedilen raporda, 2019’un ikinci döneminde yüksek öğrenim öğrencilerinin sadece yüzde 25 ila 30’unun harçlarını ödeyebildiği belirtildi. Raporda, eğitim borçlarının öğrenciler ve ailelerin omuzlarında yük olduğu vurgulandı. Raporda ayrıca, son 3 yılda mezun olan kız öğrencilerin sayısının düştüğüne dikkat çekilerek, bu durumun öğrencilerin eğitimini tamamlamasını engelleyen bazı zorlukların göstergesi olduğuna işaret edildi. Bölgedeki ekonomik krizin boyutunun aileleri ve öğrencileri aşarak, eğitim kurumlarına sıçradığı kaydedilen raporda, yeterli ve istikrarlı fon kaynaklarının yok denecek kadar az olduğunun altı çizildi. Raporda, günden güne kötüleşen ekonomik şartların ayrıca, iş gücü piyasasında krize ve üniversite mezunları arasında işsizliğin artmasına neden olduğu aktarıldı. Gazze – aa

