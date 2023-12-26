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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Her gün en az 106 çocuk öldürüldü

26 Aralık 2023, Salı 21:20
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda günde en az 106 Filistinli çocuğu öldürdü.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 80 gündür sürdürdüğü saldırılarda 8 bin 500 çocuk ve 6 bin 300 kadının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yüzde 70’i kadın ve çocuk, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere ulaşan ölülerin sayısının 20 bin 674 olduğu, 54 bin 536 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

İsrail’in sağlık sektörüne yönelik ihlallerine ilişkin açıklamada, 311 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, 103 gazetecinin İsrail saldırılarında öldüğüne dikkati çekildi. İsrail güçlerinin 101 sağlık çalışanı ve 9 gazeteciyi alıkoyduğu belirtilen açıklamada, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde 1,8 milyon kişinin yerinden edildiğinin altı çizildi.

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