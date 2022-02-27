Her yerde “Savaşa hayır”

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı, dünyanın bir çok ülkesinde protesto ediliyor. Perşembe gününden bu yana protestoların sürdüğü Rusya’da ise 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığını belirtildi.

Rusya’da Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Ukrayna’ya gerçekleştirilen saldırıyı protesto gösterileri devam etti. Fransa’nın başşehri Paris’te ve birçok şehirde binlerce kişi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına karşı gösteri düzenledi Göstericiler, “Savaşa hayır”, “Dünya Putin’in durmasını istiyor”, “Putin dur”, “Ukrayna’ya destek” yazılı pankartlar taşıyarak Rusya’nın saldırısını protesto etti. Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırıları Kanada’nın Vancouver şehrinde de protesto edildi. Vancouver Sanat Galerisi önünde toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren Kanadalılar, ellerinde Ukrayna bayrakları ve “Savaşa hayır” yazılı dövizler taşıdı. Haber Merkezi

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