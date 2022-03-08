Yemen’deki çatışmaların sebep olduğu insanî felâkete dikkati çekmek için Aden’e gelen BM Milletler İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, “Herkes aynı merhameti hak ediyor. Çatışmanın sivil kurbanlarının hayatları, her yerde aynı kıymette. 7 yıllık savaşın ardından Yemen halkı da korunma, destek ve her şeyden önce barışa muhtaç” dedi.

Jolie, çatışmaların sebep olduğu insanî felâkete dikkati çekmek için geldiği Yemen’de bir sığınmacı kampını ziyaret etti. Ülkedeki ilk durağı Lahic şehrindeki bir sığınmacı kampı olan Jolie, geçimlerini sağlamak için mücadele veren yerlerinden edilmiş Yemenli kadınlarla sohbet etti. Jolie, Yemen’deki çatışmaların sebep olduğu insanî felâkete dikkati çekmek için dönceki gün bu ülkeye gelmişti. Yemen’de 2022 yılı itibarıyla “saat başı bir sivilin öldüğü ya da yaralandığına” dikkati çeken Jolie, ekonominin savaş sebebiyle çökme noktasına geldiği ülkede 20 milyondan fazla sivilin insanî yardıma bağımlı olduğunu kaydetti. AA

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