"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Herzog ile Blinken Tel Aviv'de görüştü

09 Ocak 2024, Salı 15:08
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ziyaretinde İsrailli yetkililerle ileriye dönük birçok konuyu görüşeceklerini ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılarını sürdüren ülkesine ABD yönetiminin verdiği destek için minnettar olduğunu vurgulayan Herzog, İsrail'in saldırılarının "özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasını eleştiren Herzog, "Bu iddiadan daha iğrenç ve mantıksız bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

UAD'de açılan ve 11 Ocak'ta başlayacak soykırım davasına ülkesinin katılacağını yineleyen Herzog, "Güney Afrika'nın iki yüzlülüğüne karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız." dedi.

Herzog, Gazze Şeridi'nde 95 günde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın 23 binden fazla insanı öldüren İsrail saldırılarının "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Tel Aviv'den önce Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret ettiğini ve bu ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin bir kısmını Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile paylaşacağını belirtti.

İsrailli yetkililerle özellikle ileriye yönelik konuşulacak çok şey olduğunu söyleyen Blinken, ziyareti kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin bazılarının aileleri ile de görüşeceğini ifade etti.

İsrail'de Herzog-Blinken görüşmesinin yapıldığı otelin önünde onlarca kişi gösteri yaptı

İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi.

İsrail medyasına göre, İsrailli ve Amerikalı onlarca kadın ve Gazze'deki esir İsraillilerin yakınlarının katıldığı gösteride, "Gazze ile acil ateşkes ve esir takası anlaşması" yapılmasını talep eden sloganlar ile ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "Biden, sadece sen onları kurtarabilirsin" yazılarının olduğu pankartlar taşıdı.

Blinken'ın İsrail'de Herzog'un ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca, yarın da muhalefet lideri Yair Lapid'le görüşmesi öngörülüyor.

İsrail basını, Blinken'ın ziyaretinde, "Gazze'deki saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi ve Lübnan'daki Hizbullah ile askeri tırmanışın engellenmesinin" hedeflendiğini kaydetti.

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 5. Orta Doğu turuna çıkan Blinken'ın Tel Aviv'in ardından yarın Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle görüştükten sonra Mısır'a geçmesi bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herzog ile Blinken Tel Aviv'de görüştü

    Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

    Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız

    Viyadük için açılan temel çukuruna düştüler - Aydın'daki kazada 3 kişi öldü

    Meteoroloji uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

    Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil

    Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten 1 kişiye bıçaklı saldırı: "İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır"

    Sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

    Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Gazze’de her gün 10 çocuk bacağını kaybediyor

    Sağlık sistemi alarm veriyor

    Konkordatolar rekor kırdı

    Batı Şeria’ya da saldırıyor

    Savaş kabinesi birbirine düştü

    İsrail saldırısında bir oğlunu daha kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh:İsrail’den farkımız insanlık

    Gazze harabeye döndü

    Gazze'de 2 milyon 200 bin insan açlıkla mücadele ediyor

    İspanya'da grip vakaları arttı

    DP cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak için kuruldu

    "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul’da uhuvvet buluşması
    Risale-i Nur'dan

    Dehşetli ve celâlli bir ülke: Cehennem
    Cevher İLHAN

    Çete-mafya operasyonları perdesinde
    İbrahim Aktaşcı

    Torpilin belgesi mi olur?
    Süleyman KÖSMENE

    Meleklerden Resul olanlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sosyal dengesizlik
    Ahmet Said Aydil

    2024’e insanî bakış
    Ali FERŞADOĞLU

    “Emir ile güzellik-çirkinlik nasıl tahakkuk eder?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.