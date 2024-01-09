Herzog ile Blinken Tel Aviv'de görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ziyaretinde İsrailli yetkililerle ileriye dönük birçok konuyu görüşeceklerini ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılarını sürdüren ülkesine ABD yönetiminin verdiği destek için minnettar olduğunu vurgulayan Herzog, İsrail'in saldırılarının "özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasını eleştiren Herzog, "Bu iddiadan daha iğrenç ve mantıksız bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

UAD'de açılan ve 11 Ocak'ta başlayacak soykırım davasına ülkesinin katılacağını yineleyen Herzog, "Güney Afrika'nın iki yüzlülüğüne karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız." dedi.

Herzog, Gazze Şeridi'nde 95 günde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın 23 binden fazla insanı öldüren İsrail saldırılarının "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Tel Aviv'den önce Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret ettiğini ve bu ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin bir kısmını Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile paylaşacağını belirtti.

İsrailli yetkililerle özellikle ileriye yönelik konuşulacak çok şey olduğunu söyleyen Blinken, ziyareti kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin bazılarının aileleri ile de görüşeceğini ifade etti.

İsrail'de Herzog-Blinken görüşmesinin yapıldığı otelin önünde onlarca kişi gösteri yaptı

İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi.

İsrail medyasına göre, İsrailli ve Amerikalı onlarca kadın ve Gazze'deki esir İsraillilerin yakınlarının katıldığı gösteride, "Gazze ile acil ateşkes ve esir takası anlaşması" yapılmasını talep eden sloganlar ile ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "Biden, sadece sen onları kurtarabilirsin" yazılarının olduğu pankartlar taşıdı.

Blinken'ın İsrail'de Herzog'un ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca, yarın da muhalefet lideri Yair Lapid'le görüşmesi öngörülüyor.

İsrail basını, Blinken'ın ziyaretinde, "Gazze'deki saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi ve Lübnan'daki Hizbullah ile askeri tırmanışın engellenmesinin" hedeflendiğini kaydetti.

Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana, 5. Orta Doğu turuna çıkan Blinken'ın Tel Aviv'in ardından yarın Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle görüştükten sonra Mısır'a geçmesi bekleniyor.