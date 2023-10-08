Herzog İran’ı hedef gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas’ın abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı yürüttüğü saldırıları İran’dan aldığı emir ve destekle başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Herzog, Hamas’ın İran’daki komutanlarından emir ve destek alarak İsrail’e karşı “sebepsiz kanlı bir saldırı” başlattığını ifade etti. İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail’in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirdi. Herzog, uluslararası topluma “Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran’ı koşulsuz kınama” çağrısı yaptı. AA

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