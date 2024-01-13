Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım niteliği taşıdığını belirterek “Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez.” dedi.

Güney Afrika, İsrail'i sıkıştırıyor: Gazze'de "tarihte kurbanların canlı yayımladıkları ilk soykırım" yaşandı Lamola, Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı açtıkları soykırım davasının duruşmalarının sona ermesinin ardından Divan binasından çıkışında, basına açıklamalarda bulundu. Ülkesinin, Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e dava açtığına işaret eden Lamola, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım niteliği taşıdığını ifade etti. Bakan Lamola, “Hiçbir şey şu anda İsrail tarafından izin verilen soykırım eylemlerini haklı çıkarmaz. Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez.” dedi. Lamola, Gazze’yi yok etmek amacıyla yapılan saldırıları hiçbir sebebin haklı göstermeyeceğini yineleyerek “Ayrıca çok açık bir şekilde ifade ediyoruz ki; mahkemenin yargı yetkisi sözleşme çerçevesinde belirlenmiş ve tüm diplomatik yollar takip edilmiştir.” dedi. AA

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