Hindistan’a çağrı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Müslüman azınlığa karşı insanlık suçu işleyen Hindistan hükümeti ve halkına “ötekini kabul etme ve birlikte yaşama” çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Hindistan’daki Müslüman azınlığın “insanlığa karşı suçlara” maruz kaldığını belirtti. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Hindistan Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik öngören tasarının geçen yıl aralık ayında kabul edilmesinden bu yana ülkedeki Müslümanların insanlığa karşı suç sayılabilecek çirkin ihlallere maruz kaldığı ifade edildi. Hindistan’da yaşananların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Hindistan hükümeti ve halkına “ötekini kabul etme ve birlikte yaşama” çağrısı yapıldı. Birlik ayrıca, Hindistan’daki Müslüman azınlığın maddi, manevi ve siyasi açıdan desteklenmesi çağrısında da bulundu.

Yasa dışı göçmenler sınır dışı ediliyor

Hindistan Vatandaşlık Yasası’nda değişiklik öngören tasarı, 9 Aralık 2019’da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’dan, 11 Aralık’ta de üst meclis Rajya Sabha’dan geçmiş, bir sonraki gün de cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yasalaşmıştı. Yasaya göre, Hindistan’a vize ve pasaport gibi geçerli bir seyahat belgesi olmadan yasa dışı yollardan giren ya da yasal olarak girip ülkede kalmasına izin verilen süreyi geçiren kişiler “yasa dışı göçmen” olarak tanımlanıyor. Vatandaşlık elde etmesine izin verilmeyen yasa dışı göçmenler, hapis cezasına çarptırılabiliyor veya sınır dışı edilebiliyor.

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