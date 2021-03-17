Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile bağları geliştirme konusundaki çabalarının cevapsız kaldığını belirterek "Hindistan ile barış istiyoruz fakat Hindistan barış için ilk adımı atmalı. Çünkü barış olmadan ilerleyemeyiz." dedi.

Han, başkent İslamabad’da Ulusal Güvenlik Departmanı tarafından organize edilen İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, hükümetinin, Hindistan ile bağlarını geliştirmek için göreve geldiği günden itibaren girişimlerde bulunduğunu ancak çabalarının cevapsız kaldığını söyledi.

Hindistan’ın 5 Ağustos 2019’da tek taraflı ve yasa dışı adımına atıf yapan Han, bu durumun ikili ilişkileri çıkmaza soktuğuna dikkati çekerek "Hindistan ile barış istiyoruz fakat Hindistan barış için ilk adımı atmalı. Çünkü barış olmadan ilerleyemeyiz." diye konuştu.

Han, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Keşmirlilere kendi kaderlerini tayin haklarının verilmesini umduklarını kaydederek "Bu hem Hindistan hem de Pakistan için kazançlı olacak. Keşmir meselesinin çözülmesi, bölgede fakirliğin giderilmesine ve ekonomik büyümeye büyük katkı sunacak." dedi.

Afganistan'da barış vurgusu

Afganistan’daki barış sürecine de değinen Han, Afganistan’a barışın gelmesi için Pakistan’ın elinden gelen çabayı gösterdiğini vurguladı.

Han, Afganistan’daki barış fırsatının tüm taraflar tarafından kaçırılmaması gerektiğine dikkati çekerek ABD’deki yeni hükümetin de Afganistan’da barışa önem verdiğini belirtti.

Bölgede barış sağlanana kadar Pakistan’ın, jeostratejik konumundan tam anlamıyla faydalanamayacağına işaret eden Han, Afganistan'daki barışın bölgedeki ekonomik faaliyetleri teşvik edeceğini kaydetti.

Öte yandan Han, Çin'in 700 milyon kişiyi yoksulluktan kurtardığına işaret ederek Pakistan'ın da ülkedeki yoksulluğu azaltmak için Çin modelini takip ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Özbekistan ile iki ülke arasında tren bağlantısı kurmak için görüştüğüne de değinen Han, söz konusu tren hattı ile İslamabad'ın Orta Asya'ya bağlanacağını belirtti.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İslamabad Güvenlik Diyaloğu Konferansı iki gün sürecek. Söz konusu konferans ile politika yapıcılar, entelektüeller ve akademisyenlerin bir araya gelmesi ve Pakistan'ın ulusal güvenlik politikasının oluşturulmasına katkı sunulması hedefleniyor.