Hindistan'da 122 yılın en sıcak şubat ayı

Hindistan'da bu yıl, son 122 yılın en sıcak şubat ayının yaşandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), şubat ayı hava sıcaklıklarının önceki yıllarla karşılaştırmalı verilerini paylaştı. IMD, geçen ay ülkede 29,5 santigrat derecelerin görülmesiyle son 122 yılın en sıcak şubat ayının yaşandığını açıkladı. Hint yetkililer, mart, nisan ve mayıs aylarında sıcaklık artışlarının sürebileceğine işaret ederken, "mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ülkenin doğusu, kuzeydoğusu ve merkezini" etkisi altına alacağını öngördüklerini kaydetti. IMD, hafta başında 2023 için sıcak hava uyarısı yapmış, daha sonra bu uyarıyı kaldırmıştı. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan, geçen yıl, sıcak havaların tarım ürünlerini vurması nedeniyle buğday ihracatına kısıtlama getirmişti. Öte yandan, sıcak hava dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırırken geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı. Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının açık alanlarda çalışan kişileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. AA

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