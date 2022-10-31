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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hindistan'da asma köprü çöktü: En az 90 kişi öldü

31 Ekim 2022, Pazartesi 01:58
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 90 kişi öldü.

Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.

İtfaiye yetkilisi Devendrasinh Jadeja, yaptığı açıklamada, olayda, köprüdeki yüzlerce kişinin Macchu Nehri'ne düştüğünü, en az 90 kişinin öldüğünü söyledi.

Jadeja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı.

 

Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.

Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.

Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla." ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazadaölenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.

 

AA

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