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23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Hindistan'da başbakan değişmedi

23 Mayıs 2019, Perşembe 21:53
Dünyanın demokrasi ile yönetilen en kalabalık ülkesi Hindistan'da mevcut Başbakan Narendra Modi'nin başında bulunduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamento seçimlerinden zaferle çıktı.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı nihai olmayan sonuçlara göre, BJP, parlamentonun alt kanadını oluşturan 542 sandalyeli Halk Meclisi'nin en az 300'ünü kazanarak tek başına hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğa ulaştı.

Ülkede siyasi partilerin tek başına hükümet kurabilmesi için 272 sayısına ulaşması yetiyor.

Yapılan tüm kamuoyu yoklamalarının çok ötesinde iyi bir sonuç alan Modi, 5 yıl daha ülkesini yönetmeyi garantilemiş oldu.

Ülkenin kurucu partisi Kongre ve lideri Rahul Gandhi oldukça aktif bir seçim kampanyası yürütmüş olsa da Modi'nin hayli gerisinde kaldı.

Başbakan Modi seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından Twitter hesabından, "Birlikte daha güçlü ve kapsayıcı bir Hindistan inşa edeceğiz. Ülke olarak birlikte büyüyecek, birlikte güçleneceğiz. Hindistan yine kazandı." iletisini paylaştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Hindistan, başbakan
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