"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hindistan'da 'Cammu Keşmir' tasarısı oylandı

06 Ağustos 2019, Salı 22:58
Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran yasa tasarısı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla kabul edildi.

'Hindistan'a müdahale edilmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

Keşmir çözüm bekliyor

Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) çoğunluğa sahip olduğu Halk Meclisi üyeleri, Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasaya göre Cammu Keşmir, Cammu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünecek.

Bölgeyi ikiye bölen yasa tasarısı, 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla meclisten geçti.

Bu arada, Halk Meclisi'nde Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesinin feshedilmesini öngören teklif, 72 ret oyuna karşı bir çekimser oy ve 351 evet oyuyla kabul edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir ve Ladakh'a ilişkin kararların "çok önemli" olduğunu belirterek, "Birlikte beraberiz, birlikte yükseleceğiz, birlikte 1 milyar 300 milyon Hindistanlının hayallerini gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla dün kabul edilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA

Etiketler: hindistan
Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afetlerin 6 aylık bilânçosu: 73 milyar dolar

    Nefreti besleyen liderleri reddedin

    BM: İdlib ve çevresinde hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendi

    Büyük tepki çekmişti: Air Canada başörtüsü skandalı ile ilgili özür diledi

    Düşmanlığa değil, uyuma destek

    AKP artık problemleri çözemez

    “Elektrik faturaları vatandaşı fena çarpıyor”

    İşyeri açılışları % 6,2 azaldı

    'Hindistan'a müdahale edilmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

    Her 100 adayın 81'i 'üniversiteli' oldu

    Koza İpek Holding davasında yeni gelişme

    İşte dünyanın en ince altını... İnsan tırnağından 1 milyon kez daha küçük!

    Bursa'dan sevindiren haber geldi ama...

    Bakanlık altın arayanı savundu

    AB'den Türkiye'deki sığınmacılara maddi destek

    Memur ve kamu işçisi sözleşmeyi bekliyor

    5 Temmuz'dan bu yana 21 Türk hacı adayı vefat etti

    'Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek bir operasyonu kabul edemeyiz'

    YKS tercih sonuçları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’in bıraktığı hukuk enkazı
    Genel

    Nefreti besleyen liderleri reddedin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailesiz toplum planları
    Mustafa ORAL

    Hz. Hatice’nin çağımıza çağrısı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş yok; savaş korkusu var
    Faruk ÇAKIR

    Uçuracak demişlerdi, ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Vesveselerden nasıl kurtulunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler kurban yükümlüsüdür?
    Genel

    Afetlerin 6 aylık bilânçosu: 73 milyar dolar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.