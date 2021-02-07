Hindistan’da çiftçilerin protestoları sürüyor

Hindistan’da iki ayı aşkın süredir yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için protesto eylemleri düzenleyen çiftçiler, ulusal ve eyalet kara yollarını trafiğe kapattı.

“The Hindu” gazetesinde yer alan habere göre, Pencap ve Haryana eyaletlerinden gelen çiftçi grupları, başşehir Yeni Delhi çevresindeki 15 bölgede 33 kara yolunu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı. Çiftçi sendikaları birliği Samyukt Kisan Morcha’nın (SKM) çağrısıyla düzenlenen eylem sebebiyle 3 saat boyunca başşehrin çevre yolunda trafiğin duracağı bildirildi. Hindistan’da Eylül 2020’de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçilerce protesto ediliyor. AA

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