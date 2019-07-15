Hindistan'da çöken binada 13'ü asker 14 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 14 kişi öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli yağışların etkili olduğu Himachal Pradesh eyaletinin Solan kentinde 4 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, enkaz altında kalan kişilerden 13'ü asker 1'i sivil 14 kişi öldüğünü açıkladı. Kurtarılan 28 kişi tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan'da muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül sezonunda, kötü inşa edilmiş duvar ve binalar sık sık çöküyor. AA

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