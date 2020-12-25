Hindistan’da Dünyanın en büyük grevi

Hindistan’da 250 milyon işçi hakları için greve çıktı.

Dünyanın en büyük greviyle ilgili konuşan tarihçi yazar Vijay Prashad, ayaklanmanın medyada yeterince yer almadığını söyledi. Duvar’ın haberine göre konunun uzmanı Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nden tarihçi yazar Vijay Prashad hem Hindistan’daki emek hareketi tarihinden örnekleri hem de ülkesindeki emekçilerin mücadelelerini anlattı. Prashad, son yirmi yılda yapılan çalışmaların, bugün gördüğümüz grev dalgasına yardımcı olduğunu belirtti.

Sessizlik komplosunu kırmamız gerek

Prashad, “Hindistan’da 26 Kasım 2020’de 250 milyon kişi genel greve çıktı. Bu, gerçekten de tarihte kaydedilmiş en büyük grevdir. Bütün büyük işçi sendikaları federasyonları bir araya geldi ve dört işçi karşıtı uygulama ve üç çiftçi karşıtı yasaya karşı genel grev çağrısı yaptı. Bu işçi karşıtı uygulamalar, emekçilerin bir günlük mesailerini 12 saate çıkarıyor ki bu acımasız, ölçüyü aşan bir durum. Hindistan işçi sınıfındaki erkeklerin yarısından fazlası kronik yetersiz beslenme sonucunda oluşan demir eksikliği ve anemiden [kansızlık] muzdarip. O günden beri, on milyonlarca çiftçi hükümetin gelir desteğini yürürlükten kaldıran ve toptan pazarının özelleştirilmesini içeren yasaların geri çekilmesini talep ederek büyük bir kalkışmaya imza attı. Delhi’ye yürüyüş de buna dahil. Bu çok önemli bir kalkışmadır. Grev ve çiftçi ayaklanması, neredeyse hiçbir yerde kendi sesini taşıyacaklarla karşılaşamadı. Bu ‘sessizlik komplosu’ insanların basit bir şekilde haberi olmadığı ve ilham almasının bir yolu olmadığı anlamına gelir. Bu haber ablukasını kırmamız gerekiyor” dedi.