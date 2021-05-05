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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hindistan'da en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:22
Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da vaka sayısındaki tırmanış sürerken son 24 saatteki can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 bin 315 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 248'e yükseldi.

 

Son 24 saatte 3 bin 780 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 226 bin 118 çıktı. Bu, salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Ülkede halen 3 milyon 487 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan, günlük olarak en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Oksijen sıkıntısı

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen ve aşı sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

Oksijen sıkıntısı nedeniyle birçok hastanenin acil yardım çağrısı yaptığı başkent Yeni Delhi, oksijen kıtlığında ilk sırada yer alıyor.

Yeni Delhi'nin yanı sıra birçok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastaların tedavisinde zorluk yaşanıyor.

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, tıbbi oksijen tedarikinde sıkıntı yaşanan 40'tan fazla hastanenin ihtiyacının giderilmesi talimatını yerine getirmeyen yetkililer hakkında, mahkemeye itaatsizlikten dava açılacağını duyurdu.

Mahkeme yargıçları Vipin Sanghi ve Rekha Palli, "Siz istediğiniz kadar deve kuşu gibi kafanızı kuma gömün, biz öyle yapmayacağız. 'Hayır' cevabını kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Çok sayıda hastane ve bakımevinin başvurusunu değerlendirdiklerini belirten yargıçlar, hastanelerin oksijen yetersizliği nedeniyle yatak sayısını azalttıklarını, hastaları başka yerlere yönlendirdiklerini kaydetti.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığından iki yetkiliyi ifade için çağırdı.

Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, dün yaptığı açıklamada, 3 Mayıs itibarıyla tedavisi süren hasta sayısına bağlı olarak ülke genelinde toplam 688 bin 724 hasta için oksijen desteğine ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Aşı sıkıntısı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 160 milyon 499 bin 118 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, önceki gün Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AA

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