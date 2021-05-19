"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti

19 Mayıs 2021, Çarşamba 16:30
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi.

Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 3 günde 300 binin altında indi.

Günlük ölüm sayısı 4 binin üzerinde

Hindistan'da Kovid-19'dan ölümlerdeki artış kaygıya yol açıyor. Günlük ölüm sayısı 15 Mayıs'tan bu yana 4 binin üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka 25 milyon 496 bin 330'a, toplam can kaybı ise 283 bin 248'e ulaştı. 3 milyon 226 bin 719 hastanın tedavisinin sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede, durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

Aşılama kampanyası

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 185 milyon 809 bin 302 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmazken, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 37
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti

    Fas adım attı, İspanya'ya düzensiz göçmen akını durdu

    Avusturya'da ırkçı saldırılardaki artış endişelendiriyor

    'İsrail'in zulmünü, terörünü, saldırılarını ve gözaltılarını filmlerde bile göremezsiniz'

    İzmir - Menderes'te peş peşe iki deprem

    AB'den sınırlarını açmak için "tamamen" aşılanma şartı

    İsrail saldırısında 1 gazeteci vefat etti, Gazze'de Şehit sayısı 221'e yükseldi

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    YÖK'te gündem: Üniversitelerde yüz yüze eğitim

    'İstanbul'da vaka sayıları yüzde 600 azaldı'

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi

    Gençler işsiz ve ümitsiz

    Yahudi STK’lar: İsrail’i durdurun

    Faizsiz erteleme şart

    Bahçesi olan açılsın

    Uzun iş saatleri ömrü kısaltıyor

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın

    İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 214'e, yaralı sayısı da 1442'ye yükseldi

    ABD'den 2-3 gün süre istedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşme ve erken seçim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    TRT-2’de cinlik, masum Çincik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek
    Süleyman KÖSMENE

    Filistin’in gözyaşı dinene kadar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hayat eve sığar mı?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    (Mustafa) Hoca abe
    Genel

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi
    Zafer AKINCI

    Bir devlet, milletine niye yalan söyler?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.