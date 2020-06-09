Hindistan'da en yüksek günlük vaka gözlemlendi

Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 987 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir günde görülen 9 bin 987 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 267 bin 748’e yükseldi.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 266 kişi ölürken, toplam can kaybı 7 bin 481’e ulaştı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 129 bin 414 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan en çok vaka görülen 6’ncı ülke konumunda bulunuyor.