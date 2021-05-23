"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Hindistan'da günlük vakalar 300 binin altına indi

23 Mayıs 2021, Pazar 11:53
Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 741 kişinin ölmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 299 bin 266’ya çıktı.

Hindistan'da, son 24 saatte 240 bin 842 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 530 bin 132'ye yükseldi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 5 günde 300 binin altına indi.

Hindistan'ın büyük kentlerinde salgın düşüşe geçti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 2 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

4 Nisan’da 11 binden fazla vaka görülen yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise son 24 saatte 1299 yeni vaka kaydedildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Aşılama kampanyası

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 190 milyon doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı. Ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.

AA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Le Monde: Gazzeliyi boğan ambargo acilen kaldırılmadan, sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur

    "Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır''

    Dünya genelindeki aşılama çalışmalarında son durum?

    Batı Şeria'da İsrail gözaltıları devam ediyor

    33 Şehit dualarla yad ediliyor...

    TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor

    Russell Lavis Filistin için koştu: ''Filistin halkının büyük bir destekçisiyim''

    3 hafta aradan sonra yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler!

    Hindistan'da günlük vakalar 300 binin altına indi

    Kamu işçileri zam pazarlığına odaklandı: Türk-İş ve Hak-İş ortak taleplerini hazırladı

    'Olası bir iptal kararı son anda verilmesin'

    İddialar yok sayılmasın, araştırılsın

    Birleşmiş Milletler: İsrail’e soruşturma başlatılsın

    Hükümetin muhalif sese tahammülü yok

    Vatandaşa 21,6 milyarlık ek vergi yükü

    BMGK'den İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalın' çağrısı

    “Bu bir savaş suçu”

    Türkiye'de 8 bin 697 yeni koronavirüs vakası daha

    İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

    Özışık kardeşlerin ofisi arandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Psikolojik harekât ve cemaatler
    Genel

    Cezaevinden mektup
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bumeranglar dönüşe geçti
    Genel

    İddialar yok sayılmasın, araştırılsın
    Ali FERŞADOĞLU

    Cumhurbaşkanı helâllik istiyor, ne yapalım?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Din kimse (AKP)nin tekelinde değildir
    Ali Demir

    Hz. Ali’nin (ra) sırdaşı Bediüzzaman
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Misbah ERATİLLA

    Korkmadan inandığı gibi yaşadı (Dr. Sadullah Nutku)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.